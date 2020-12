Cremona-Brindisi, le pagelle: Hommes e Tj Williams decisivi, a Brindisi non basta un ottimo Perkins

Queste le pagelle di Cremona-Brindisi, dopo la vittoria dei padroni di casa per 96-94, al termine di un’emozionante partita:

VANOLI CREMONA

Tj Williams 7,5= gioca un grandissimo secondo tempo prendendosi letteralmente in mando la squadra. Per lui 16 punti e 9 assist, sfiorando la doppia doppia.

Trunic= s.v.

J. Williams 5= soffre Perkins sotto canestro, e apparte per qualche sprazzo nel finale non riesce mai ad entrare completamente in partita.

Poeta 6= nonostante qualche errore di troppo soprattutto nei minuti finali, nel primo tempo è riuscito a mantenere a galla i suoi nel momento più complicato.

Mian 7= parte fortissimo con 8 punti consecutivi, poi rallenta un pò in fase realizzativa nel secondo tempo. Chiude con 14 punti.

Cournooh 6,5= al lavoro sporco in fase difensiva, si aggiunge l’ottima prestazione in fase offensiva.

Palmi 6,5= si fa sempre trovare al posto giusto al momento giusto.

Hommes 8= primo tempo chiuso con soli 3 punti e 1/6 dall’arco. Nel secondo tempo si scatena completamente, risultando essere decisivo per la vittoria. Chiude con 20 punti.

Donda= s.v.

Lee 5,5= soffre anche lui i lunghi brindisini, ma prova ad entrare in partita in fase offensiva con due schiacciate su assist di Poeta.

Coach Galbiati 7= decide di partire a zona, e risulta essere fin da subito la scelta più azzeccata. Abile nei momenti di difficoltà a passare a uomo. Vittoria fondamentale per i suoi ragazzi.

HAPPY CASA BRINDISI

Harrison 6= dopo essere stato un fantasma per quasi tre quarti, inizia a macinare gioco e a prendersi in mano la squadra. Poteva sfruttare meglio qualche situazione nel finale. Chiude con 21 punti.

Perkins 7= mette in difficoltà i lunghi cremonesi per tutti i 40 minuti. Continua ad essere un vero problema per tutte le difese, ma questo non basta per portare a casa la vittoria. Chiude con 22 punti.

Thompson 7= dimostra di aver acquisito una crescita tale da poter diventare un vero e proprio leader di questa squadra. Chiude con 20 punti.

Bell 6,5= al contrario del solito, tira bene dall’arco, ma soffre il talento e il fisico di Hommes. Chiude con 17 punti.

Willis 4,5= gioca poco rispetto al solito, ma è solo un lontano parente del giocatore ammirato ad inizio stagione.

Zanelli 5= non entra mai in partita, e quando deve sostituire Harrison, non lo fa come dovrebbe.

Gaspardo 4,5= spesso decisivo nelle scorse partite, il suo apporto difensivo è da sempre fondamentale alla causa brindisina. Oggi non si è visto nulla di tutto questo.

Krubally 5= gioca poco, cattura qualche rimbalzo ma non riesce mai ad incidere.

Visconti 5= nel primo tempo ha più minuti del solito, giocandone addirittura 17, ma qualche decisione sbagliata legata all’inesperienza costringono coach Vitucci a lasciarlo in panchina per il resto della partita.

Cattapan= s.v

Guido= s.v.

Motta= s.v.

Coach Vitucci 5,5= potrebbe sfruttare meglio i suoi lunghi contro la zona di Cremona, ma non lo fa. La palla si muove poco e spesso ci si affida alle conclusioni solitarie. Alla seconda sconfitta consecutiva, questo potrebbe essere un campanello d’allarme.