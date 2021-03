Cremona fa tornare sul parquet il vice-allenatore

Sarà capitato praticamente a tutti i giocatori delle minors di fare allenamenti con difficoltà ad arrivare a un numero congruo. In quei casi una risorsa preziosa è rappresentata dai vice allenatori che per qualche ora tornano giovani e consentono di svolgere un dignitoso 5 vs 5.

Stessa cosa che è capitata a Cremona, con la differenza che la Vanoli gioca in Serie A. Una delle tante particolarità di una stagione diversa da tutte le altre a causa del Covid-19. Questa settimana al Pala Radi è sceso in campo anche l’assistant coach Gigi Brotto, come rivelato dal capo allenatore Paolo Galbiati in un’intervista a La Provincia, ripresa da Superbasket, in vista della sfida in casa Sassari.

Una necessità dovuta all’assenza per positività al Coronavirus di David Cournooh e di tanti giovani solitamente aggregati alla prima squadra, oltre alle condizioni fisiche non ottimali di Peppe Poeta e TJ Williams. In tempi normali si sarebbe potuto attingere al settore giovanile ma non durante una pandemia.

La curiosità è che questa sera la Vanoli giocherà contro una squadra, la Dinamo, che ha vissuto una settimana ancora più surreale, la Dinamo Sassari che scenderà in campo il giorno dopo essere uscita dalla quarantena.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.