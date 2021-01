Cremona-Trieste, Dalmasson nel post partita: “Contento per la vittoria e la reazione dopo lo svantaggio iniziale”

La Pallacanestro Trieste espugna il parquet della Vanoli Cremona vincendo per 101-80. Di seguito le parole del coach dei giuliani Eugenio Dalmasson in sala stampa, tratte del sito ufficiale del club triestino, che si è detto molto soddisfatto della reazione dei suoi giocatori, capaci di rimontare lo svantaggio iniziale.

Quarta vittoria in fila per l’Allianz Pallacanestro Trieste che nella prima gara del girone di ritorno contro la Vanoli Cremona sbanca il Pala Radi per 80 a 101.

Coach Dalmasson commenta dalla sala stampa: “È stata una partita dai due volti con un primo tempo che ha visto una Cremona avanti con percentuali importanti e 51 punti messi a referto. Questo ci ha delusi dei primi 20 minuti di gioco. Sapevamo di dover arginare le loro folate offensive ma non siamo stati capaci di farlo all’inizio. Siamo stati però bravi a entrare nel terzo quarto con lo spirito giusto mantenendo alta l’intensità per tutta la seconda metà della partita.

Nel terzo quarto abbiamo concesso solo 12 punti a Cremona con un contributo importante della difesa e abbiamo fatto pendere la partita dalla nostra. Stiamo riducendo i momenti di vuoto trovando progressivamente sempre più continuità e concretezza”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Trieste 2004

Scrittore per passione, nato e cresciuto a Trieste, a ridosso del confine orientale, ha respirato aria di grande pallacanestro fin da piccolo seguendo le gesta di Meneghin, Gentile, Fucka e Bodiroga. La sua passione per la palla a spicchi è continuata, anche lontano da casa, passando dal campo al fischietto, fino ad approdare a Basket Universo, testata con la quale ha iniziato a collaborare nel marzo 2015. Oltreoceano il suo amore è stato, è e sempre sarà per un solo indimenticabile giocatore: il “Black Mamba”.