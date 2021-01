Criptico tweet di Joel Embiid: una critica alla NBA per la decisione su Boston-Miami?

Poco fa, sull’account di Joel Embiid di Twitter, è apparso un tweet interpretabile in diversi modi. Il centro dei Philadelphia 76ers, in dubbio per il prossimo impegno contro Atlanta, ha scritto precisamente: “Odiano il Processo”.

“The Process” è il soprannome che Embiid si è dato, ma può intendere anche i Sixers in toto. A quel punto, dato anche il tempismo, il messaggio potrebbe essere inteso come una critica alla NBA che ha deciso di rinviare la partita di oggi tra Boston e Miami perché i Celtics avevano numerose assenze (ma 8 giocatori disponibili come richiede il regolamento per scendere in campo). Una scelta opposta a quella presa per la gara di ieri tra Philadelphia e Denver, quando addirittura pur di non rinviare la partita i 76ers avevano ruotato in 7, mandando a referto Mike Scott nonostante fosse infortunato. A causa delle numerose assenze, compresa quella dello stesso Embiid, Philadelphia ha perso quella partita.

THEY HATE THE PROCESS — Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) January 10, 2021

