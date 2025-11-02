Crisi Dinamo Sassari, Massimo Bulleri verso l’esonero: ecco il sostituto

Ieri sera la Dinamo Sassari ha perso, contro Udine, la quinta partita consecutiva in LBA, scivolando momentaneamente all’ultimo posto in classifica: unica squadra del campionato a non avere ancora vinto insieme a Treviso. Per questo motivo sembra agli sgoccioli l’esperienza in panchina di Massimo Bulleri, promosso proprio l’anno scorso come sostituto di un altro esonerato, Nenad Markovic.

Bulleri nel post-partita della gara contro Udine ha chiesto scusa a tifosi e proprietà, ma difficilmente basterà a convincere Sardara a concedergli altro tempo. Secondo Superbasket, sarebbe già pronto il sostituto: si tratterebbe dell’esperto Alessandro Ramagli, 61 anni, reduce da un quadriennio in Serie A2 con la Scaligera Verona. Ramagli in passato ha allenato club importanti come la Virtus Bologna, Pistoia e Udine, vincendo per due volte il premio di miglior coach della stagione in A2.