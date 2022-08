Croazia al completo, ma arriva un brutto KO contro la Repubblica Ceca

La Croazia sarà uno degli avversari dell’Italbasket nel girone di Milano ad Eurobasket 2022. I balcanici però non se la stanno passando benissimo e, dopo l’eliminazione dalla corsa alla FIBA World Cup, oggi è arrivata anche una sconfitta in amichevole contro la Repubblica Ceca. Niente scuse per la Nazionale allenata da Mulaomerovic, visto che c’erano a disposizione tutte le stelle NBA: Dario Saric, Ivica Zubac e Bojan Bogdanovic, più Mario Hezonja.

I croati sono caduti 95-83, con Jaleen Smith, unico naturalizzato, top scorer con 21 punti. Bogdanovic ha segnato 10 punti, Hezonja 15: gli altri big non sono arrivati nemmeno alla doppia cifra (Saric 5 punti). La Repubblica Ceca, possibile outsider per un piazzamento ad Eurobasket, schierava invece la coppia Satoransky-Vesely: il playmaker ha chiuso con 10 punti, 6 rimbalzi e 8 assist, 18 punti invece per Martin Peterka.