CSKA Mosca eliminato in VTB League: Alexey Shved aggredito da un tifoso in un ristorante

Il CSKA Mosca, per la prima volta nella storia della competizione, non ha raggiunto la finale della VTB League. Ieri sera il club russo ha subito una importante sconfitta in Gara-7 di semifinale contro il Lokomotiv Kuban, venendo quindi eliminato. La notizia è buona per la Virtus Bologna, che nei giorni scorsi aveva avviato le trattative con Milutinov: molto dipendeva proprio dal cammino del CSKA in VTB League. Ma chi se l’è vista peggio è sicuramente Alexey Shved.

La stella del CSKA è stata aggredita da un tifoso scontento in un ristorante di Mosca dopo la partita. Shved, 34 anni, ha riportato un trauma cranico ed è stato portato all’ospedale per accertamenti, ovviamente oggi non si è allenato con la squadra. In questa stagione di VTB League, Shved, che fu due volte capocannoniere di EuroLega, ha segnato 17.0 punti di media con 7.8 assist.