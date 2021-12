CSKA Mosca, paura per la caviglia di Daniel Hackett

Il CSKA Mosca è sceso in campo a Santo Stefano in VTB League, nella gara contro l’Enisey Krasnoyarsk vinta 97-88. Un ottimo Natale per gli uomini di coach Dimitris Itoudis, meno che per Daniel Hackett, costretto a lasciare il campo per un infortunio alla caviglia.

Heartbreaking moment

Another injury for Hackett who left in tears… pic.twitter.com/PjLaZTfRvN — Andrey Kartashov (@LeDr0n) December 26, 2021

Si è subito diffusa molta paura per le condizioni fisiche di Hackett, che nell’ultimo periodo è stato vittima di diversi problemi fisici. Ad una foto dell’azzurro a bordocampo, con un asciugamano in testa e in lacrime, è poi seguita una parzialmente buona notizia. Si tratta “soltanto” di una distorsione alla caviglia, senza fratture o lesioni.

Good news for Daniel Hackett. The injury is just a sprained ankle, so he will be back soon 🙏 — Eurohoops (@Eurohoopsnet) December 26, 2021