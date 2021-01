CSKA Mosca, si ferma Daniel Hackett per un infortunio alla caviglia

Era da poco tornato da un altro piccolo infortunio, ma Daniel Hackett è stato subito costretto a fermarsi di nuovo: l’italiano del CSKA Mosca, tra i protagonisti dell’ultimo successo in Eurolega contro Milano, ha subito un infortunio alla caviglia nella gara di VTB League contro il Nizhny Novgorod.

La distorsione interessa i legamenti, ha spiegato il CSKA in un comunicato, e Hackett sicuramente non ci sarà per la partita di coppa contro il Baskonia questa settimana. Sarà poi da valutare la sua presenza per le altre due partite di settimana prossima contro Zalgiris Kaunas e Barcellona, ma il club russo ha già scritto che il giocatore perderà “diverse partite”.

Our team’s guard Daniel Hackett twisted his right ankle 😑

The player was tested in the GMS Clinic today, he is diagnosed with sprained ligaments. Hackett will be forced to miss several games. pic.twitter.com/BygwsnnMab

— CSKA Moscow (@cskabasket) January 4, 2021