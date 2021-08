CSKA Mosca: ufficiale il ritorno di Alexey Shved

Il CSKA Mosca ha annunciato attraverso i propri canali social l’ufficialità del ritorno di Alexey Shved.

Partito nel 2012 per tentare la fortuna in NBA, ha trascorso le ultime 6 stagioni con la maglia del Khimki, dove ha vinto numerosi premi individuali, ma nessuno di squadra.

Shved quindi fa ritorno al CSKA, la sua prima squadra da professionista: con la corazzata russa ha vinto un’Eurolega nel 2008, ben 4 campionati e 2 VTB League. Per lui un contratto di due anni con un’opzione sul secondo.

Alexey Shved returns to CSKA! ⚡️

EuroLeague best scorer, guard Aleksey Shved (32 years old, 198 cm) signed a “1+1” contract with our club. pic.twitter.com/SqKJ3QAv2y

— CSKA Moscow (@cskabasket) August 12, 2021