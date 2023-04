Curry commenta la vittoria in gara-3 senza Green: “Sappiamo come rialzarci”

I Golden State Warriors di Steph Curry hanno ottenuto una vittoria decisiva questa notte contro i Sacramento Kings in gara-3 dei playoff NBA.

C’è stato molto rumore prima di questo match, con la maggior parte del brusio derivante dalla sospensione di Draymond Green. Gli Warriors sapevano cosa dovevano fare e Steph Curry ha guidato la carica per i campioni mentre hanno ridotto il deficit della serie a 2-1.

Steph è sembrato un uomo posseduto in questo game, chiudendo con 36 punti, frutto di 6 triple. Il più grande tiratore di tutti i tempi ha anche aggiunto 6 rimbalzi, 3 assist, 2 recuperi, 1 stoppata e solo una palla persa in 37 minuti di azione.

Dopo la sua mostruosa esibizione, Curry ha parlato della sospensione di Draymond Green. La superstar degli Warriors ha riconosciuto come questa fosse una distrazione per la squadra, ma allo stesso tempo l’hanno usata come carburante per la loro grande vittoria in Gara-3:

“Ci sono molte distrazioni e rumori intorno alla serie… la sospensione di Green è stato un duro colpo. Ma ieri in allenamento abbiamo avuto davvero una buona energia, capendo quale fosse la missione. Capire che non potevamo cambiare nulla della decisione che sapevamo essere sbagliata, ma sapevamo anche che una vittoria stasera avrebbe cambiato lo slancio della serie”.

"They say Draymond's got a history, so do we."

