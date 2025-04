Curry elogia Butler dopo gara-1: “Ha portato team alle Finals, ci dà una marcia in più”

I Golden State Warriors iniziano con il piede giusto la serie di primo turno dei playoff NBA contro gli Houston Rockets, portandosi sull’1-0 con una vittoria per 95-85. Ma al centro dell’attenzione, oltre alla solida prestazione di Steph Curry, c’è anche l’esordio nei playoff in maglia Warriors di Jimmy Butler, autore di una prova convincente.

Butler determinante alla prima nei playoff con Golden State

Era attesa la prima apparizione di Jimmy Butler nella post-season con i Golden State Warriors, e il veterano non ha deluso. L’ex stella dei Miami Heat ha chiuso con 25 punti, 7 rimbalzi e tante giocate decisive su entrambi i lati del campo. Una prestazione che ha impressionato anche Stephen Curry, leader indiscusso dei Dubs.

A fine partita, Curry ha speso parole importanti per il suo nuovo compagno di squadra:

“Ha portato squadre alle Finals. La sua esperienza nei playoff è fondamentale per noi. È un giocatore a cui possiamo affidare la palla in qualsiasi momento, che sa creare per sé e per gli altri, indipendentemente dalla situazione”.

"Well I didn't want to score three points [again], for sure" 😅@StephenCurry30 joined the Inside Guys to talk his 31-point night and chemistry with Jimmy Butler 🤝 pic.twitter.com/diPVedjrk4 — NBA on TNT (@NBAonTNT) April 21, 2025

Curry ha sottolineato quanto sia importante avere un giocatore come Butler in grado di gestire il pallone anche dal post o dall’elbow, obbligando le difese avversarie a rispettarlo:

“Se io posso allargare il campo e dargli spazio, mantenendo onesta la difesa, allora tutto diventa più facile. Abbiamo avuto una buona chimica fin da subito”.

Curry solido, ma la coppia con Butler fa la differenza

Steph Curry ha guidato Golden State con 31 punti, tirando con un eccellente 12/19 dal campo, incluso 5/9 da tre punti, aggiungendo anche 6 rimbalzi e 3 assist. Ma è stata la combinazione con Butler a rendere i Warriors più imprevedibili e solidi nei momenti chiave.

Per gli Houston Rockets, Alperen Sengun è stato il migliore in campo con 26 punti e 9 rimbalzi, mentre Fred VanVleet ha contribuito con 10 punti e 7 assist. Nonostante la buona prova, i texani non sono riusciti a contenere il duo Curry-Butler.

I Golden State Warriors ora puntano a sfruttare il momentum per allungare nella serie, con Gara 2 in programma il 23 aprile. L’obiettivo è chiaro: tornare in Californiano sul 2-0 contro Houston.