Curry impazzisce per le esultanze “non convenzionali” di Ja Morant

La superstar dei Golden State Warriors, Stephen Curry, non ha problemi nell’ammettere quanto sia – cestisticamente parlando – innamorato della guardia dei Memphis Grizzlies, Ja Morant.

Tutti sanno che Curry è lo stesso, spesso esulta e celebra le vittorie in un modo davvero espressivo. Detto questo, il tiratore scelto degli Warriors sa da dove viene il giovane Grizzlies.

Secondo Curry, mostra solo la competitività di Morant e il suo “apprezzamento” per il momento. Dopotutto, solo loro conoscono il lavoro che devono svolgere per raggiungere il livello in cui si trovano attualmente.

“Esprimiamo tutti in modo diverso il nostro modo di essere felici”, ha detto Curry dopo le prove di venerdì, secondo NBC Sports. “C’è sicuramente un fattore di eccitazione nel vederlo giocare, le cose che può fare sul parquet. Il suo modo di fare, i suoi comportamenti in campo, li adoro perché mostra quanto il gioco significhi per lui, quanto è competitivo e l’apprezzamento per quei momenti là fuori sul campo perché conosci tutto il lavoro che c’è da fare per arrivare dove sei”.

E poi comunque fa parte dello spettacolo vedere un giocatore NBA così rappresentativo come Ja Morant fare un balletto del genere:

THEY WERE UP 9 POINTS IN THE SECOND QUARTER & HE HIT THE GRIDDY IN THE MIDDLE OF A DAMN BASKETBALL PLAY 🤣🤣🤣🤣

Stay Humble Young Man You Don’t Have The Credentials To Do Shit Like This Yet @JaMorant pic.twitter.com/WkZrmvUeHD

