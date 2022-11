Steph Curry continua a essere incandescente in questa stagione 2022-2023 ed eguaglia un record di Michael Jordan. Mentre i Golden State Warriors stanno lottando per trovare la propria identità, lui rimane un punto luminoso per la squadra con le sue esibizioni alla Michael Jordan.

È stato così ancora una volta questa notte quando gli Warriors hanno subito una sconfitta per 130 a 119 contro i Phoenix Suns. Curry è effettivamente esploso mettendo a referto 50 punti nel match, oltre a 9 rimbalzi e 6 assist. Il fenomeno dei Dubs ha tirato 17 su 28 dal campo e 7 su 11 dalla linea dei 3 punti mentre ha quasi superato il resto dei titolari della squadra, che hanno messo insieme solo 52 punti.

Come al solito, Steph ha fatto la storia con la sua prestazione balistica. Secondo ESPN Stats and Info, Curry ha pareggiato il risultato di Jordan per partite da 50 punti dopo aver compiuto 30 anni. La superstar di 34 anni ha ora sei prestazioni di questo tipo dopo i 30, con Wilt Chamberlain che è l’unico giocatore che ne ha di più di tutti con sette.

Tonight is Stephen Curry's sixth career 50-point game after turning 30 years old, tying Michael Jordan for 2nd-most all-time. Only Wilt Chamberlain has more (7). pic.twitter.com/ZBIfAViRRU — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 17, 2022

Considerando come sta giocando Curry in questo momento, oltre alla necessità di Golden State di fare affidamento su di lui dal punto di vista offensivo, in realtà non è difficile immaginare che Steph riesca a pareggiare e poi battere il record di Chamberlain già in questa stagione.

Leggi anche: La forza di Isaac Humphries: primo cestista pro a fare coming out