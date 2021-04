Steph Curry è di un altro pianeta. Questa notte la superstar dei Golden State Warriors ha avuto un’altra esibizione fenomenale che lo ha portato di nuovo in mezzi ai più grandi di sempre. Michael Jordan e Kobe Bryant per essere precisi con il fenomeno NBA Steph Curry. Ha aperto la strada alla vittoria degli Warriors con una prestazione da 49 punti contro i Philadelphia 76ers per ottenere un’altra vittoria cruciale, questa volta 107 a 96.

In tal modo, Curry ha ora superato Jordan e Kobe per il maggior numero di partite da 40 punti in un solo mese per un giocatore di 33 anni o più. Questa è stata la quinta esplosione da 40 punti di Curry in questo aprile. E non è ancora finito.

Stephen Curry finished with 49 pts tonight in a win vs the 76ers. It was his 5th 40-point game in April.

That passes Kobe Bryant and Michael Jordan for most 40-pt games in a month by a player age-33 or older. pic.twitter.com/JhnrKr24n1

