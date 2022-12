Dalla Serbia dicono che la Stella Rossa è ad un passo da Polonara

La Stella Rossa ha tesserato un paio di settimane fa Facundo Campazzo, che in Lega Adriatica ha esordito il giorno di Natale ma che in EuroLega sta ancora attendendo il proprio momento. A bloccarlo c’è una decisione dell’EuroLega che vieta alla Stella Rossa di fare mercato a causa di alcune irregolarità nei conti. Nei giorni scorsi il presidente del club aveva assicurato di aver sistemato le cose, ma il lasciapassare non è ancora arrivato, tant’è che Campazzo salterà anche la sfida di domani contro il Barcellona. Ma questa decisione dell’EuroLega non sembra fermare la Stella Rossa, che avrebbe trovato un accordo anche per Achille Polonara.

A riportare la notizia è stato il sito serbo Sportzki Zurnal, che ha parlato addirittura di “done deal” prevedendo un esordio di Polonara con il nuovo club per l’inizio del 2023. Anche questa sera l’ala azzurra è rimasta a zero minuti nella sconfitta contro il Maccabi. Dopo la gara, Ergin Ataman, che lo aveva già allontanato la scorsa settimana, ha dichiarato che Polonara è stato acciaccato ultimamente e che oggi semplicemente non gli sembrava il caso di schierarlo.