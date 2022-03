Dalla Spagna scrivono che Shengelia sta per firmare con la Virtus Bologna

Toko Shengelia è a un passo dalla firma con la Segafredo Virtus Bologna. Non stiamo scherzando. A riportare la clamorosa notizia di mercato è stato Lucas Sáez-Bravo di El Mundo:

“La Virtus de Bologna è a un passo dalla chiusura dell’ingaggio di Toko Shengelia. Rinforzo di lusso per Scariolo fino a fine stagione che andrà a fare compagnia ad Hackett. Resta solo da decidere se sarà fino alla fine della stagione o per più anni perché il Barça è interessato a Shengelia per la prossima estate”.

Sólo falta por cerrar si será hasta final de temporada o alguna más, porque el Barça está interesado en Shengelia para la próxima temporada — Lucas Sáez-Bravo (@LucasSaezBravo) March 5, 2022

Si tratterebbe di un colpo davvero clamoroso, che andrebbe ad aggiungersi al già strabiliante acquisto di Daniel Hackett. Due titolarissimi di una delle squadre più forti d’Europa, il CSKA Mosca, diventerebbero dei giocatori da quintetto della Virtus Bologna.

COME GIOCHEREBBE LA NUOVA VIRTUS BOLOGNA

Daniel Hackett e Milos Teodosic in cabina di regia con una sorta di doppio playmaker, situazione che è comunque ben conosciuta al giocatore di Forlimpopoli, e che potrebbe agevolare e liberare anche i giovani Niccolò Mannion e Alessandro Pajola. Poi non dimentichiamoci che ci sarebbe persino Marco Belinelli in questa giostra di fenomeni. Kyle Weems rimarrebbe come ala piccola, Tornik’e Shengelia sarebbe l’ala forte della Virtus Bologna, con Mouhammadou Jaiteh e Kevin Hervey a giocarsi l’ultimo posto in quintetto, considerando anche il possibile ritorno per i playoff di Ekpe Udoh.

