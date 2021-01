Dallas ancora ko, Doncic durissimo: “Sembra che vincere non interessi a nessuno”

Momento delicatissimo per i Dallas Mavericks, autori di un avvio di stagione al di sotto delle aspettative e arrivati a quattro sconfitte consecutive dopo il doppio ko con gli Utah Jazz.

Dopo l’ultima battuta d’arresto Kristaps Porzingis si è rifiutato di rispondere alle domande dei cronisti, mentre Luka Doncic ha commentato molto duramente la prestazione della sua squadra.

Ho visto un atteggiamento pessimo, cosa che mi era mai capitata prima. Dobbiamo invertire subito la rotta e ognuno deve prendersi le sue responsabilità, ci confronteremo per capire cosa cambiare perché al momento sembra che a nessuno di noi interessi di vincere. Per riscattarci bisogna mettere in campo molta più voglia ed energia.