Dallas cede Anthony Davis: un anno dopo la trade di Doncic il lungo finisce a Washington

A circa un anno dalla trade che lo aveva portato in Texas dai Los Angeles Lakers, Anthony Davis non è più un giocatore dei Dallas Mavericks. Il lungo 10 volte All-Star è stato infatti ceduto agli Washington Wizards in una trade imponente che ha coinvolto otto giocatori complessivi e numerose scelte al Draft, segnando un punto di svolta netto per entrambe le franchigie.

Per Dallas è una decisione che sa di resa, verso un rebuilding intorno a Cooper Flagg. L’esperimento Anthony Davis, iniziato dopo l’addio traumatico a Luka Doncic, non ha mai davvero preso quota a causa dei problemi fisici del giocatore. Quando è stato in campo, AD ha garantito numeri solidi e un impatto evidente su entrambi i lati del parquet, ma la sua stagione è stata ancora una volta spezzettata dagli infortuni. Troppe assenze, troppa discontinuità per una squadra che sperava di rimanere competitiva a Ovest e che invece si è ritrovata rapidamente ai margini della corsa Playoff.

A quel punto, il front office dei Mavericks ha scelto la strada più drastica: smontare e ripartire. In cambio di Davis, Dallas ottiene Khris Middleton, veterano di alto profilo ma ormai lontano dai suoi anni migliori, insieme a giovani come AJ Johnson, Malaki Branham e l’ex seconda scelta assoluta Marvin Bagley III, oltre a un pacchetto ricco di scelte future: quella del primo turno 2026 dei Thunder, quella del primo turno 2030 degli Warriors protetta, quelle del secondo turno 2026 (dei Suns), 2027 (dei Bulls) e 2029 (dei Rockets). Non è una mossa pensata per vincere subito, ma per ricostruire, accumulare asset e dare senso a una fase di transizione che ormai appare inevitabile, soprattutto dopo l’arrivo di Flagg, destinato a diventare il nuovo volto della franchigia.

Dall’altra parte, Washington fa esattamente l’opposto. Gli Wizards decidono di accelerare, di smettere i panni della squadra in perenne ricostruzione e di prendersi un rischio enorme, ma affascinante. Anthony Davis arriva nella capitale insieme a D’Angelo Russell, Jaden Hardy e Dante Exum, aggiungendo talento ed esperienza a un roster che nelle ultime settimane aveva già mostrato ambizioni importanti con l’acquisizione di Trae Young, finora non tradottasi in vittorie. Washington è infatti penultima a Est con 13 vittorie e 36 sconfitte.

L’idea è chiara: se Davis regge fisicamente, il duo con Young può diventare uno dei più pericolosi della Eastern Conference.

Dallas is receiving a 2026 Thunder first-round pick and a 2030 protected Warriors first-round pick in this deal from the Wizards along with second rounders in 2026 (Phoenix), 2027 (Chicago) and 2029 (Houston), sources tell ESPN. https://t.co/t5Qqtkl0Is — Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2026

I dettagli della trade: