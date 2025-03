Dallas, che sfortuna! KO il ginocchio di Irving, possibile lungo stop

La sfortuna non sembra voler dare tregua ai Dallas Mavericks, già alle prese con una lunga lista di infortuni nel reparto lunghi. Dopo le assenze di Anthony Davis (uscito alla prima gara), Dereck Lively e Daniel Gafford, e con PJ Washington che ha riacutizzato il suo problema fisico al rientro, ora è la volta della seconda superstar della squadra: Kyrie Irving.

La point guard ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro durante la sfida – poi persa – contro i Sacramento Kings. L’infortunio è avvenuto nel primo quarto, durante una penetrazione al ferro in cui Irving, dopo aver subito fallo, è caduto a terra restando dolorante per diversi secondi. Nonostante il forte dolore, si è comunque rialzato e ha realizzato entrambi i tiri liberi prima di abbandonare il parquet, visibilmente provato e con le lacrime agli occhi.

L’azione incriminata ha mostrato chiaramente come il ginocchio sinistro di Irving si sia piegato in maniera innaturale verso l’interno nell’ultimo passo del terzo tempo. Al momento, i Mavericks non hanno fornito aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni, ma il timore è che si tratti di un infortunio serio.

Emergenza totale per i Mavericks

Se gli esami dovessero confermare un lungo stop per Irving, i Mavericks si ritroverebbero in una situazione estremamente complicata. Con Luka Dončić che deve già caricarsi l’intero peso dell’attacco sulle spalle, l’assenza prolungata di Irving potrebbe compromettere le ambizioni della squadra nella corsa ai playoff.

L’infortunio dell’ex Boston Celtics e Brooklyn Nets arriva in un momento delicato della stagione, con Dallas che lotta per una posizione di vantaggio nella Western Conference. Senza Irving e con un reparto lunghi già falcidiato dagli stop, il coach Jason Kidd dovrà trovare soluzioni alternative per mantenere la squadra competitiva.

Nei prossimi giorni sono attesi aggiornamenti sulle condizioni di Kyrie Irving, con i tifosi dei Mavericks che sperano in un esito meno grave del previsto.