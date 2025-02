Dallas è stata “molto aggressiva” nell’inseguimento di Kevin Durant

Alla vigilia della trade deadline, le voci su un possibile trasferimento di Kevin Durant si erano fatte insistenti, ma alla fine il fuoriclasse resterà ai Phoenix Suns, nonostante i tentativi di Dallas.

Secondo Ian Begley, i Dallas Mavericks sono stati “molto aggressivi” nel tentare di portare Durant in squadra nelle ultime 24 ore, cercando di coinvolgere altre franchigie per rendere l’operazione economicamente sostenibile.

“Mi è stato detto che i Dallas Mavericks hanno spinto molto per concludere un accordo per Kevin Durant, cercando di coinvolgere altre squadre per far quadrare i conti”, ha spiegato Begley.

"I was told that the Mavericks were very aggressive, as recently as Wednesday, trying to find other teams to get involved so they could make the math work and bring Kevin Durant to Dallas. Obviously, nothing coming to fruition there." – @IanBegley

