Dallas, esordio stagionale per Kristaps Porzingis

Kristaps Porzingis ha giocato la prima partita della sua stagione, contribuendo alla vittoria 93-104 dei suoi Dallas Mavericks sugli Charlotte Hornets.





Per il lungo lettone, reduce dall’operazione al menisco del ginocchio destro, 21 minuti sul parquet con 16 punti, 6/16 al tiro ma ben quattro triple a bersaglio su nove tentativi. Una prestazione che ha lasciato soddisfatto il diretto interessato: “Ho provato a dare tutto e può capitare di sbagliare qualche scelta quando si vuole essere aggressivi. La cosa più importante è aver vinto, ora devo solo ritrovare ritmo per ricominciare a giocare in scioltezza. Una volta trovata la chimica con i compagni, la squadra prenderà il volo”.

Soddisfatto anche coach Rick Carlisle che ha definito “eccezionale” la prova di Porzingis, sottolineando che quando lui e Doncic sono al meglio per i suoi Mavs “cambia tutto”. A proposito di Doncic, partita mostruosa con tripla doppia sfiorata da 34 punti, 13 rimbalzi, 9 assist.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.