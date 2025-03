Dallas in RIVOLUZIONE: 3 assistenti hanno lasciato i Mavs dopo la trade di Doncic

I Dallas Mavericks stanno attraversando un periodo turbolento, con l’uscita di scena di 3 assistenti allenatori nell’arco di un mese dopo la clamorosa trade che ha portato Luka Doncic ai Los Angeles Lakers.

Uno dei più significativi addii è quello di Marko Milic, assistente sloveno che ha scelto di lasciare la squadra di Dallas dichiarando di non voler rimanere senza Doncic. Milic, vicino al talento ex Mavs, aveva fatto parte dello staff dal 2022-23 ed è sempre stato un punto di riferimento per il connazionale.

Un altro colpo duro arriva con la sospensione di Darrell Armstrong, in aspettativa amministrativa a seguito di un’indagine per aggressione aggravata con un’arma letale. Armstrong era uno degli elementi più longevi della franchigia, avendo lavorato con i Mavs dal 2009.

Infine, Alex Jensen ha deciso di lasciare il suo ruolo per accettare la prestigiosa offerta di diventare head coach dell’Università dello Utah, chiudendo così un’esperienza biennale a Dallas.

Sul parquet, la trade Doncic-Anthony Davis non sta dando i frutti sperati. Kyrie Irving ha subito un grave infortunio al ginocchio e ha chiuso anzitempo la sua stagione, mentre Davis rischia di restare fuori a lungo per uno stiramento all’adduttore. Con un record di 32-31, i Mavs sono attualmente decimi a Ovest e devono trovare una svolta per salvare la stagione.

