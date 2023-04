Dallas Mavericks ancora con una flebile speranza di qualificarsi alla play in

Momento della verità per i Mavs di Luka Doncic e Kyrie Irving, attualmente undicesimi nella classifica della Western Conference, il che significa fuori dalla possibilità di accedere ai play-in per poter sperare in un piazzamento ai play off. Crollano le quotazioni dei bookmakers sulla squadra di Dallas, secondo i migliori siti per scommesse NBA i mavs sono in caduta libera nei pronostici, ma ancora non è detta l’ultima parola e nei prossimi turni si giocheranno il tutto e per tutto pur di raggiungere il decimo posto ed estromettere OKC dal Play-in, dato il momento di difficoltà dei Thunders di coach Mark Daignault che non vincono da 4 gare, mette la giusta carica a Doncic e compagni.

Doncic e Irving possono fare la differenza

Le due stelle nel roster dei Mavs sono senza dubbio Luka Doncic e Kyrie Irving, ma coach Jason Kidd conta molto anche sul canadese Powell e su Reggie Bullock per centrare la decima posizione e dare un senso alla stagione.All’apparenza semplici le prossime gare in Back to Back contro i Chicago bulls e San Antonio Spurs, poichè entrambe le franchigie non hanno più niente da chiedere alla stagione regolare, i bulls sono già qualificati ai play-in mentre San Antonio è già fuori da ogni gioco.

Ma non dipende tutto e solo dai Mavs, serve soprattutto che OKC continui a non vincere o vincere al massimo uno dei due appuntamenti mancanti al termine della stagione, al netto di due vittorie dei Dallas Maverick nelle due partite sopracitate. Quindi in Texas possono e devono ancora sperare nel sorpasso fino all’ultima sirena.

Chi sono i favoriti della post season?

Per gli appassionati sempre di scommesse sull’NBA e sul basket in generale, diamo uno sguardo alle franchigie favorite alla vittoria dell’anello. Boston Celtics superfavoriti da inizio stagione, la squadra di coach Mazzulla trascinata da Tatum e Brown punta dritta al titolo, ma occhio anche Denver e Milwaukee che sono tra le principali favorite alla vittoria finale subito dopo i celtics, ma non bisogna sottovalutare nemmeno i Phoenix Suns che vengono da un filotto importante di partite senza sconfitta davvero invidiabile.

Mancano solo due giornate della stagione regolare, tutte concentrate nel week end pasquale, prima del vero e proprio show time, con i play in ed i play off che daranno un tocco di spettacolo e adrenalina in più, ad uno sport che è anni luce avanti a tutti gli altri, grazie alla sua lega innovativa e ricca di storia.

Non ci resta quindi che attendere e vedere gli ultimi risvolti della stagione regolare, con un week end pasquale che si preannuncia pieno di partite interessanti e di spettacolo.