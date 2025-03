Dallas Mavericks, c’è la possibilità di perdere alcune partite a tavolino nel finale di stagione

Anthony Davis, Kyrie Irving, Daniel Gafford, Derek Lively II, Dante Exum, Dwight Powell, Jaden Hardy, Kai Jones, Oliver-Maxence Prosper. È la lista degli infortunati dei Dallas Mavericks che sicuramente sarà indisponibile per gli impegni più ravvicinati, con Brandon Williams e Caleb Martin out ma day-to-day. Ad oggi i Mavs possono contare solo su 5 giocatori “sani”, vale a dire Klay Thompson, Max Christie, Naji Marshall, Spencer Dinwiddie e Kessler Edwards, più PJ Washington che dovrebbe rientrare contro Philadelphia domani.

Secondo Bobby Marks, per via dei tanti infortuni, Dallas nelle prossime settimane potrebbe addirittura perdere qualche partita a tavolino per l’impossibilità di schierare abbastanza giocatori. Anche perché le regole NBA non le vengono in aiuto: alcuni dei giocatori disponibili hanno un two-way contract che in ogni caso non gli permetterà di essere sempre arruolabili (da regolamento, ogni giocatore con un contratto di questo tipo può disputare al massimo 50 partite in una stagione). Come scritto da Keith Smith, Kessler Edwards è eleggibile per altre 3 partite, Kai Jones per altre 11, mentre Brandon Williams per altre 6. Ai Mavs restano 16 gare da disputare prima della fine di una tragica stagione regolare e il 24 marzo, quando affronteranno i Nets, potrebbero trovarsi in grave difficoltà a mettere insieme un roster. Inoltre le regole sul salary cap impediscono a Dallas di aggiungere altri giocatori almeno fino al prossimo 10 aprile, quando di partite alla fine ne mancheranno solo 2.

“Ciò che probabilmente vedrete è che alcuni dei giocatori infortunati si metteranno la tuta e saranno nella lista dei disponibili. Di base, Dallas dovrebbe mentire sull’injury report e dire che Anthony Davis o Daniel Gafford o Dereck Lively siano in grado di giocare, anche se tutti sappiamo che non è vero” ha detto Bobby Marks di ESPN.