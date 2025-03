Dallas Mavericks, che DISASTRO: Kyrie Irving ha chiuso la stagione

Ai Dallas Mavericks, dopo la trade per Luka Doncic, è andato davvero tutto male. Non tanto per l’assenza dello sloveno, quanto per la pioggia di infortuni che ha colpito la franchigia texana: Anthony Davis, Daniel Gafford, Derek Lively, Jaden Hardy e ora anche Kyrie Irving sono tutti finiti KO per periodi piuttosto lunghi. Irving in particolare ieri sera aveva subito un infortunio che aveva fin da subito preoccupato tutti: il giocatore era uscito dal campo sostenuto a braccia, ma non prima di aver tirato i due liberi in pieno stile Kobe Bryant.

Gli esami hanno poi purtroppo evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, infortunio che ha messo ufficialmente fine alla sua stagione (e forse a quella dei Mavs). Irving tornerà in campo direttamente nella stagione regolare 2025-26.

La stagione di Kyrie Irving si è conclusa con 50 partite disputate, 24.7 punti, 4.8 rimbalzi, 4.6 assist e il 40% da tre punti di media.