Dallas Mavericks, Cooper Flagg non giocherà più in questa Summer League

I Dallas Mavericks hanno deciso che 2 partite sono sufficienti: come riportato da Marc Stein, Cooper Flagg non scenderà più in campo nella Summer League di Las Vegas di quest’anno, dopo che ieri sera la prima scelta assoluta aveva segnato 31 punti contro gli Spurs.

Flagg ha esordito contro i Lakers, segnando solo 10 punti e tirando con un rivedibile 5/21 dal campo. Da lì erano arrivate le prime critiche, visto che sulla futura star dei Mavericks ci sono altissime aspettative. Il giocatore ha però risposto subito con i 31 punti segnati contro San Antonio, squadra in cui tra l’altro milita la seconda scelta assoluta, Dylan Harper.