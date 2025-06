Dallas Mavericks e Kyrie Irving avanti insieme! Dettagli e cifre del rinnovo

I Dallas Mavericks credono fortemente in Kyrie Irving e nella sua capacità di tornare protagonista anche dopo un grave infortunio al legamento crociato anteriore. E Irving ricambia la fiducia: le due parti hanno infatti trovato un accordo per un nuovo contratto triennale da 119 milioni di dollari, con player option per la stagione 2027-28, che conferma il ruolo centrale della point guard nel progetto tecnico della franchigia texana.

Una scelta reciproca di fiducia

Il nuovo accordo prevede un ingaggio annuo inferiore rispetto alla player option da 43 milioni che Irving avrebbe potuto esercitare sul contratto precedente, ma garantisce stabilità fino ai suoi 35-36 anni. L’ex campione NBA con i Cleveland Cavaliers – fuori dai giochi almeno fino a gennaio 2026 – sarà quindi pronto a rientrare per guidare un trio potenzialmente esplosivo con Anthony Davis e il promettente Cooper Flagg, atteso come prima scelta assoluta del Draft NBA 2025.

Obiettivo titolo: i nuovi Mavs di Nico Harrison

Con Luka Doncic trasferitosi ai Los Angeles Lakers, i Dallas Mavericks perdono una superstar ma costruiscono attorno a Kyrie Irving, Davis e Flagg un nucleo competitivo e ambizioso. Il GM Nico Harrison, spesso discusso, ha già blindato il centro Daniel Gafford con un triennale da 60 milioni e intende sfruttare una trade exception da 5.7 milioni di dollari per inserire una point guard in grado di reggere l’assenza iniziale di Irving. Tra i profili sondati: Chris Paul, Dennis Schroder, D’Angelo Russell e Malcolm Brogdon.

L’impatto di Kyrie a Dallas

Dal suo arrivo in Texas, Irving ha viaggiato a 25.5 punti, 5 assist e 5 rimbalzi di media, mostrando leadership e spirito competitivo, soprattutto nella corsa alle Finali NBA 2023. Ora, con una squadra rinnovata e profondamente ristrutturata, Dallas punta con decisione al titolo NBA. E lo farà con Kyrie Irving come perno del progetto.

