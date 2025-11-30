Dallas Mavericks, finalmente Cooper Flagg! Entra nella storia NBA battendo un record di LeBron James

Finora Cooper Flagg, attesissima prima scelta assoluta al Draft, è rimasto un po’ in ombra con poco più di 13 punti di media segnati in dei Dallas Mavericks disastrati. Questa notte però Flagg ha finalmente battuto un colpo, in una rara vittoria dei Mavs sui Los Angeles Clippers. Il rookie ha realizzato 35 punti con 8 rimbalzi, tirando 13/22 dal campo e 9/11 ai liberi, compresi 4 liberi nel finale che hanno contribuito a chiudere il match.

Così facendo Cooper Flagg è entrato nella storia NBA come il giocatore più giovane della storia NBA a realizzare almeno 35 punti in una partita. Nel dicembre 2003, prima di compiere 19 anni, LeBron James ne aveva segnati 37 contro Boston ma era già più “vecchio” di Flagg oggi, che ha 18 anni e 343 giorni (l’attuale star dei Lakers aveva invece 18 anni e 348 giorni).

Una prestazione che dà sicuramente un’iniezione di fiducia a Flagg e a Dallas per il futuro. Contro i Clippers non ha invece giocato Anthony Davis, tenuto a riposo perché seconda partita di un back-to-back.