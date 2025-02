Dallas Mavericks, il mercato non è finito: trade con i Philadelphia 76ers

Nico Harrison e i Dallas Mavericks continuano a muoversi sul mercato anche dopo la trade che ha portato in Texas Anthony Davis in cambio di Luka Doncic. I Mavs poco fa hanno chiuso un altro affare, prendendo Caleb Martin dai Philadelphia 76ers.

Questi i dettagli dello scambio:

DAL riceve: Caleb Martin

PHI riceve: Quentin Grimes e una scelta del secondo turno 2025

Martin era arrivato a Philadelphia la scorsa estate dopo qualche anno positivo a Miami: con i Sixers ha finora segnato 9.1 punti di media. A Dallas probabilmente uscirà dalla panchina, per rinforzare la second unit a disposizione di Jason Kidd.

Grimes non aveva trovato un accordo per il rinnovo con i Mavs, il suo contratto è infatti in scadenza in estate.