Dallas Mavericks, provini per tre giocatori da tempo fuori dalla NBA

I Dallas Mavericks sono alla ricerca di veterani per completare il roster in vista della stagione 2021-22. Per farlo, stanno cercando anche tra giocatori che non militano più in NBA da mesi o addirittura anni. Come riportato da Shams Charania, nelle scorse ore i Mavs hanno fatto un provino per Isaiah Thomas, Lance Stephenson e Monta Ellis.

Thomas è l’unico che l’anno scorso ha giocato qualche partita in NBA: 3, con i New Orleans Pelicans. L’ex Celtics, come scritto da Charania, avrebbe impressionato col suo stato di forma, d’altronde solo poche settimane fa aveva segnato 81 punti in un torneo estivo. Lance Stephenson ha giocato in NBA l’ultima volta nel 2019, con i Lakers. Poi due stagioni in Cina, dalla quale ora è stato “cacciato” a causa del nuovo regolamento che non permette di tesserare stranieri. Monta Ellis è quello dei tre che manca da più tempo sul palcoscenico NBA: addirittura dal 2017. L’ex Warriors non si è mai ritirato ufficialmente e già in passato si era parlato della sua volontà di tornare a giocare. Ellis ha giocato due anni a Dallas, dal 2012 al 2014, e nella sua ultima stagione nella Lega aveva segnato 8.5 punti di media a Indiana. Attualmente ha comunque “solo” 35 anni.

Free agent guards Isaiah Thomas, Lance Stephenson and Monta Ellis worked out for the Dallas Mavericks today, sources tell me and @JonKrawczynski. Thomas appeared to be in great shape, sources say, as he works to make an NBA return. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 2, 2021