Dallas Mavericks, quando tornerà in campo Anthony Davis?

I Dallas Mavericks sperano di riavere presto in campo Anthony Davis, fermo per un infortunio all’adduttore sinistro subito nel suo match di esordio con la franchigia texana. Secondo quanto riportato da Marc Stein, la stella dei Mavs potrebbe tornare in azione nel corso della prossima settimana, durante la serie di quattro trasferte che attende la squadra.

Davis accelera il recupero: pronto al rientro?

Nonostante le ipotesi iniziali che suggerivano un possibile stop fino a fine stagione, Davis ha lavorato duramente per tornare in campo il prima possibile. Il lungo ha già preso parte a sessioni di 5 vs 5 con la squadra affiliata in G-League, un chiaro segnale della sua voglia di aiutare i Mavs nella fase decisiva del campionato.

Situazione critica per Dallas: playoff a rischio?

I Mavericks, attualmente decimi nella Western Conference con un record di 32-31, stanno lottando per rimanere in corsa per i play-in. L’assenza contemporanea di Davis e Kyrie Irving (fermato da un grave infortunio al ginocchio) ha reso il cammino ancora più complicato. Il ritorno dell’ex Lakers potrebbe dare una spinta fondamentale per mantenere vive le speranze di post-season.

Resta da vedere quando Anthony Davis farà il suo ritorno effettivo sul parquet e se sarà in grado di cambiare il destino della squadra in questa stagione difficile.

Leggi anche: Un fan arriva dalla Slovenia per vedere Doncic giocare, ma Luka è out: ecco come si è fatto perdonare