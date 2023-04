Dallas Mavericks, tre probabili partenze in estate tra cui Christian Wood

Con i Dallas Mavericks eliminati da un paio di giorni dalla post-season, la franchigia ha già iniziato a pensare al roster della prossima stagione. Jason Kidd ha anticipato che “ci saranno tanti volti nuovi”, visto che la squadra di quest’anno non è risultata costruita bene per essere competitiva. L’interrogativo più grande riguarda ovviamente Kyrie Irving, che sarà free agent in estate e che Dallas vorrebbe confermare, come dichiarato da Mark Cuban nei giorni scorsi. Un altro free agent importante sarà Christian Wood, reduce dalla sua prima stagione con i Mavs. Per lui il discorso è diverso: Kidd lo ha sempre usato in uscita dalla panchina e lui sogna un contratto pesante che forse i Mavericks non sono disposti a concedergli. Secondo Marc Stein, sarà proprio Wood uno degli addii illustri in estate, con Dallas non particolarmente interessata a prolungare il suo contratto.

Oltre a Wood, due giocatori in partenza sempre secondo Stein sarebbero JaVale McGee e Tim Hardaway Jr. Entrambi hanno contratto, quindi dovrebbero essere ceduti via trade. McGee era arrivato nell’estate 2023, firmando un triennale da 17.5 milioni di dollari complessivi. In 42 partite giocate è però stato schierato appena 8.5 minuti di media, producendo 4.4 punti e 2.5 rimbalzi di media. Hardaway Jr invece gioca a Dallas dal 2018, finora era stato uno dei cardini della formazione texana, e anche in questa stagione ha segnato 14.4 punti di media: il suo contratto scadrà nel 2025 e i Mavericks hanno già provato a scaricarlo senza successo intorno alla trade deadline di febbraio.