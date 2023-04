Dallas, niente Kyrie Irving nella sfida decisiva contro Chicago per il Play-in

La vittoria di ieri notte degli Oklahoma City Thunder contro gli Utah Jazz ha quasi condannato i Dallas Mavericks a una stagione senza post-season. Per superare OKC, i Mavs dovrebbero vincere le ultime due partite stagionali contro Chicago Bulls e San Antonio Spurs, sperando che intanto i Thunder perdano all’ultima gara contro i Memphis Grizzlies che ormai sono certi del secondo posto e non hanno più nulla da chiedere. Nei giorni scorsi si vociferava che Luka Doncic e Kyrie Irving avrebbero saltato tutte le rimanenti tre partite perché Dallas avrebbe cercato di mantenere la sua scelta al Draft, che finirebbe a New York in caso di Play-in conquistato.

Alla fine hanno entrambi giocato nella vittoria contro Sacramento che ha mantenuto la squadra “in vita”. Notizia di poco fa, però, Irving salterà la partita di questa notte contro Chicago per “recuperare dall’infortunio al piede” subito nelle scorse settimane e dal quale è rientrato il 15 marzo. Insieme a lui saranno tenuti a riposo anche Tim Hardaway Jr, Josh Green e Christian Wood, mentre anche Maxi Kleber sarà out per “recuperare dall’infortunio muscolare” per il quale ha saltato oltre un mese, rientrando a fine febbraio. Insomma i Mavs sembrano aver gettato la spugna, Doncic contro i Bulls sarà in campo (è “probable”), ma le chances di vedere Dallas al Play-in sono quasi zero.