Dallas preoccupata per la sicurezza del GM Nico Harrison

L’organizzazione dei Dallas Mavericks è profondamente preoccupata per la sicurezza del GM Nico Harrison in vista della partita di sabato contro gli Houston Rockets, secondo quanto riportato da Tim MacMahon di ESPN.

“Nico Harrison ha ricevuto minacce di morte. La sicurezza verrà rafforzata”, ha riferito MacMahon. “Ci saranno proteste fuori dall’arena. Nico Harrison non sarà al suo solito posto tra il pubblico… È evidente che si è superato il limite”.

.@espn_macmahon on tonight's Mavs game in Dallas:

"Nico Harrison has been subjected to death threats, security is going to be beefed up. There will be protests outside. Lines have been crossed" pic.twitter.com/rEyBoNIbAu

— Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) February 7, 2025