Dall’Europeo da protagonista ai margini del Partizan: Miikka Muurinen bocciato anche da Penarroya

Miikka Muurinen era stata pochi mesi fa una delle più grandi sorprese dell’Europeo, con la sua Finlandia aveva messo in mostra un grande talento che sembrava poterlo proiettare presto in NBA. Classe 2007, il finlandese aveva poi lasciato gli USA, dove stava frequentando l’ultimo anno di liceo, per trasferirsi in EuroLega al Partizan Belgrado, per confrontarsi subito con i professionisti. Prima con coach Obradovic e ora con Joan Penarroya, però, Muurinen ha trovato ben poco spazio in bianconero: sono solo 6 le presenze in EuroLega con meno di 2′ di media in campo. Pochissimo, anche se stiamo parlando di un giocatore che tra poche settimane compirà 19 anni.

Ciò che forse più preoccupa per il suo futuro sono le ultime parole di coach Penarroya, che lo ha criticato ai microfoni di Mondo Sport: “Non conosce la parte tattica del gioco, normale per uno così giovane ma in EuroLega è un’altra storia, ci sono ex NBA che faticano ad adattarsi. Serve una mentalità diversa: bisogna studiare, ascoltare e imparare. Mi sembra un ragazzo che pensa solo a tornare negli USA, non posso far affidamento su chi ha la testa altrove. L’errore dei giovani lo accetto e fa parte della crescita, ma i compagni ti accettano solo se dai il 100% e dimostri di voler imparare. Al momento Muurinen non è al livello necessario per giocare nel Partizan”.

Parole durissime che sembrano mettere inevitabilmente alla porta il talento finlandese. Probabilmente per lui l’anno prossimo ci sarà un’esperienza in NCAA, cercando di rimettere in carreggiata una carriera che in pochi mesi sembra aver tradito più di qualche aspettativa.