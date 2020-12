Dalmonte e Mancinelli dopo la vittoria a Pesaro: “Partita solida, tutti connessi, dovevamo vincere ma la strada è ancora lunga”

Ecco le parole di coach Dalmonte e del capitano biancoblù Stefano Mancinelli, dopo che la Fortitudo ha ottenuto la seconda vittoria del proprio campionato espugnando la Vitrifrigo Arena di Pesaro per 70-78:

Dalmonte: “Partita solida e non condizionata dagli errori, questo è il punto fondamentale. È tutto merito della squadra, che ci ha permesso di gestire la partita possesso dopo possesso in una gara equilibrata. Avevamo idee offensive e le abbiamo seguite, a volte è andata bene a volte no, ma eravamo tutti connessi. Ci sono aspetti difensivi da migliorare, ma questa partita ci permette di capire che se stiamo tutti alle regole e siamo disponibili, possiamo essere competitivi. Non so se abbia cambiato qualcosa il mio arrivo, conta che sia cambiata la presenza dei giocatori, sono loro che vanno in campo. Avevano le spalle al muro, lo dico con un po’ di tristezza, e hanno il merito di averlo capito. Serve anche la forza di uscirne e quando lo vuoi davvero, ci riesci. Debuttare contro Pesaro? Vivo il mio mestiere con grande passione, stasera è stata una grande emozione. Mi aspettavo una gara solida perché loro sono una squadra estremamente solida, sapevo non ci sarebbe stato un attimo di pace, sono rimasti sempre a contatto. Noi siamo riusciti a reggere, ora un giorno di riposo meritato”.

Mancinelli: “Non so cosa sia cambiato, ma dovevamo vincere in qualsiasi modo e ci siamo riusciti, ma dobbiamo fare ancora tanta strada. Oggi ho fatto fatica quando ero in panchina, avrei voluto difendere assieme ai miei compagni. Abbiamo vinto una partita, abbiamo un nuovo coach: dobbiamo continuare a lavorare per toglierci soddisfazioni, ma per ora siamo ancora in zona retrocessione”.

Bolognese e fortitudino dal 1997, studente di Progettazione e gestione dell’intervento educativo nel disagio sociale e amante del basket a tutto tondo, in ogni sua forma e sfumatura. Collaboratore di BasketUniverso da luglio 2019 per coltivare la mia passione per il giornalismo sportivo.