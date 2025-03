Dame Sarr brilla, Peñarroya: “STRAORDINARIO! Prestazione rara”

Il Barcellona ha dominato il match contro il Rio Breogan con un netto 102-79, trovando in Dame Sarr il protagonista assoluto della serata. Il giovane talento italiano ha messo a segno 21 punti in 23 minuti, con un impressionante 8/10 dal campo (5/5 da due, 3/5 da tre, 2/4 ai liberi), dimostrando il suo enorme potenziale.

Dame Sarr nella storia della Liga ACB

Con questa prestazione, Sarr è diventato il secondo giocatore nella storia della Liga ACB a superare i 20 punti in una partita senza perdere nemmeno un pallone, un traguardo raggiunto in passato solo dal lettone Kristaps Porzingis. Una prova di maturità e talento che conferma il suo status di prospetto di livello NBA.

Le parole di coach Peñarroya

Nel post-partita, l’allenatore del Barcellona, Joan Peñarroya, ha commentato così la prestazione del giovane italiano:

“Ha giocato una partita straordinaria, è raro vedere un ragazzo così giovane mettere a referto questi numeri in un campionato competitivo come la Liga ACB”, ha dichiarato il coach.

Peñarroya ha però voluto anche smorzare l’entusiasmo, sottolineando che il percorso di crescita di un giovane talento è complesso:

“Il nostro compito è anche quello di mantenere il giusto equilibrio, perché il ruolo dei giovani in questa competizione non è facile. Prestazioni come questa non si ripeteranno sempre”.

Un futuro brillante per Sarr

Dame Sarr sta rapidamente conquistando spazio nel roster blaugrana e attirando l’attenzione degli scout NBA. Se continuerà su questa strada, il suo nome sarà tra i più caldi nei prossimi draft.

