Dame Sarr, career high in EuroLega nella vittoria del Barca sull’Olimpia Milano

Serata da sogno per Dame Sarr. L’azzurro festeggia la vittoria del suo Barcellona contro l’Olimpia Milano ma anche il career high in EuroLega.

Sarr sta trovando sempre maggiore spazio nelle rotazioni blaugrana, complici i tanti infortuni ma anche una crescita esponenziale. Dopo aver fatto benissimo nelle ultime uscite in Spagna, coach Penarroya ha puntato forte su di lui anche in EuroLega. Al Forum prima volta in quintetto base per Sarr e massimo in carriera per minuti giocati in EL, quasi 18. Career high anche per quanto riguarda i punti, ben 13 alla fine.

Un traguardo tagliato ben presto dall’italiano classe 2006 che era in doppia cifra già all’intervallo. In precedenza il suo massimo di punti in questa competizione era di 6, alla decima giornata contro il Paris. Sarr ha aggiunto alla sua serata anche 3 assist, 2 rimbalzi e 2 palle rubate, tirando 3/4 da due, 2/2 da tre e 1/2 ai liberi.