Dame Sarr, com’è andata la partita tanto chiacchierata al Nike Hoop Summit?

Dopo le polemiche delle ultime settimane, dovute alla sua partenza per gli USA senza il permesso del Barcellona, Dame Sarr ha giocato nella notte al Nike Hoop Summit, partita a cui partecipano alcuni dei migliori prospetti. L’azzurro era tra le fila del Team World, che ha perso la partita contro il Team USA per 124-114 dopo un OT.

Sarr si è messo sicuramente in mostra, secondo miglior marcatore del Team World con 17 punti e 4 rimbalzi in 25′ (meglio di lui solo Tounde Yessoufou con 24 punti). Il giocatore del Barça ha tirato 5/9 dal campo e 6/6 ai liberi, risultando l’unico titolare del Team World con un plus/minus positivo, +1.

La gara è stata dominata da Cameron Boozer, figlio di Carlos, autore di 22 punti e 16 rimbalzi, e da AJ Dybantsa, 24 punti. Nel supplementare poi molto importanti sono state le triple di Trey McKenney, 22 punti in 20′ con 4/6 da dietro l’arco.

Classe 2006, Dame Sarr è tra i migliori prospetti europei e in questa stagione è per la prima volta in pianta stabile nella prima squadra del Barcellona. Sarà ora da vedere come verrà reintegrato in squadra dopo la “fuga”: il club blaugrana aveva promesso provvedimenti.