Dame Sarr e Barcellona, fine della corsa: ufficiale la risoluzione del contratto

Alla fine l’avventura di Dame Sarr al Barcellona si è conclusa prima del previsto. Il talentino azzurro paga la rottura totale col club dovuta alla sua “fuga” negli USA per partecipare al Nike Hoop Summit di Portland. Partita in cui si è messo in mostra di fronte agli scout a stelle e strisce ma che gli è sicuramente costata cara: il Barça oggi ha annunciato la risoluzione contrattuale con Sarr, che nei giorni scorsi era tornato in Spagna ma non aveva potuto aggregarsi alla squadra.

Il club catalano ha scritto nel comunicato che l’obiettivo del giocatore è concentrarsi sul futuro in NBA: ora Dame Sarr dovrà decidere se passare per il college o se dichiararsi eleggibile per il Draft di quest’estate.

𝐃𝐚𝐦𝐞 𝐒𝐚𝐫𝐫 no formarà part del ‘roster’ del Barça en el que queda del curs 2024/25. El Club i el jugador han arribat a un acord mutu per tal que aquest pugui enfocar-se en el seu futur esportiu, amb la mirada posada en fer el salt a l’NBA. https://t.co/GWmQTmgafu — Barça Basket (@FCBbasket) April 17, 2025

Sarr era arrivato al Barcellona nell’estate 2022 dall’Academy del Bassano, esordendo sia in Liga che in EuroLega in giovanissima età. Quest’anno l’azzurro era poi entrato nel roster della prima squadra, segnando 5.8 punti di media nel campionato spagnolo a soli 18 anni. Nei mesi scorsi Sarr ha debuttato anche con la Nazionale italiana, della quale sembra destinato a far parte a lungo.