Dame Sarr è tornato a Barcelona ma non può allenarsi con il team

Dame Sarr, giovane talento italiano del basket internazionale, è tornato a Barcellona dopo la sua partecipazione al prestigioso Nike Hoop Summit 2025 di Portland (USA), ma la sua situazione con il club catalano si è complicata. Attualmente, Sarr è escluso dagli allenamenti della prima squadra e il suo futuro in blaugrana è fortemente in dubbio.

Nike Hoop Summit: l’evento che ha fatto scoppiare il caso

Il Nike Hoop Summit è uno degli eventi giovanili più importanti del panorama cestistico mondiale, dove i migliori prospetti under-19 si sfidano nella celebre gara tra Team USA e Team World. Sarr, classe 2006, era tra i convocati ed era intenzionato a cogliere l’occasione per mettersi in mostra davanti agli scout NCAA e NBA.

Sebbene il Barcellona fosse stato inizialmente informato della convocazione, nelle settimane precedenti all’evento il club aveva negato il permesso a causa della crescente emergenza infortuni e della sua importanza sempre maggiore nelle rotazioni della prima squadra. Sarr, tuttavia, ha deciso di partire comunque per gli Stati Uniti, disertando l’allenamento del 5 aprile e mettendo di fatto il proprio futuro con la maglia del Barça in discussione.

Il Barcellona avvia azioni legali: Sarr sospeso dagli allenamenti

Il rientro di Dame Sarr in Spagna non ha portato a un chiarimento. Anzi, il Barcellona ha affidato il caso al proprio ufficio legale, aprendo una causa interna per “assenza ingiustificata”. Finché la questione non sarà risolta, il giocatore non potrà allenarsi con nessuna delle squadre del club, né con la prima squadra né con le giovanili.

La società catalana ha anche rilasciato un comunicato in cui afferma che si “riserva il diritto di difendere i propri interessi con qualsiasi mezzo ritenga opportuno”, lasciando presagire una rottura imminente.

Verso l’addio: futuro NCAA o NBA per Sarr?

Con un contratto in scadenza a giugno 2025, è altamente probabile che Dame Sarr non vestirà più la maglia del Barcellona. Il suo obiettivo dichiarato è quello di approdare negli Stati Uniti. Dove lo attenderebbero offerte dal college basket NCAA o un passaggio diretto in NBA tramite il Draft.

Il talento italiano più osservato d’Europa

Dame Sarr è considerato uno dei giocatori italiani più promettenti della nuova generazione. Nonostante la controversia, la sua prestazione negli USA è stata convincente, confermando le aspettative su di lui e attirando l’attenzione di numerosi osservatori americani.

Fonte: Mundo Deportivo

