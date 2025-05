Dame Sarr giocherà a Duke? Visita ufficiale e indizio social

Dame Sarr nelle scorse ore ha fatto visita al college di Duke, probabilmente il più prestigioso del basket NCAA. Non è il primo incontro ufficiale tra un ateneo americano e il talento azzurro, che dopo la risoluzione col Barcellona sta cercando squadra per la prossima stagione, l’obiettivo di entrare in NBA dalla porta principale nel 2026. Dopo Kansas, ora Sarr ha quindi visitato Duke e i Blue Devils, considerati ora i favoriti per accaparrarselo.

Le quote di Duke sono in crescita e a segnalarlo c’è anche un indizio social. Su Instagram infatti Dame Sarr è stato seguito non solo dall’account ufficiale dei Blue Devils, ma anche dal coach del college, Jon Scheyer. Un segnale che potrebbe avvicinare il classe 2006 a Duke.

Scheyer following Dame Sarr on IG Going off of past experiences, once that happens it’s a done deal 🔵😈 pic.twitter.com/1ErmbbBA4Z — Nick Faduch (@nickyfaduch) May 19, 2025

Sarr arriva da una stagione da 5.8 punti di media in Liga e 1.8 in EuroLega, prima di volare negli USA per il Nike Hoop Summit in cui ha brillato. La scelta ha però rotto completamente il rapporto col Barça, che non aveva dato al ragazzo il permesso di partire durante la stagione.