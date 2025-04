Dame Sarr ha risposto alle polemiche e a coach Penarroya dopo il Nike Hoop Summit

Questa notte Dame Sarr ha finalmente disputato il Nike Hoop Summit di Portland, risultando tra i migliori in campo del Team World sconfitto da Team USA. L’azzurro nelle ultime settimane era stato al centro delle polemiche dopo aver deciso di volare negli Stati Uniti senza il permesso del Barcellona, suo club di appartenenza, col desiderio di mettersi in mostra di fronte agli scout NBA.

E dopo la partita, Sarr ha anche risposto alle polemiche, in particolare alle parole di coach Joan Penarroya che era stato molto duro con lui dopo la partenza per gli USA. Nei giorni successivi il ragazzo ha incassato anche il supporto di alcuni compagni, come Jabari Parker e Chimeze Metu, in una situazione diventata col passare dei giorni sempre più controversa.

“È davvero triste perché vengo da Barcellona e ho sempre supportato la squadra. Anche adesso, che sono qui, li supporto. Alla fine, loro mi vogliono bene quanto voglio loro bene io. Il rumore che arriva da fuori penso sia del tutto normale” ha dichiarato Dame Sarr.