Dame Sarr ha scelto: l’anno prossimo giocherà nei Duke Blue Devils

Come era anche trapelato nei giorni scorsi, alla fine Dame Sarr ha ufficializzato che nella prossima stagione si trasferirà ai Duke Blue Devils, in NCAA. Il talento azzurro, che ha disputato gran parte di questa stagione al Barcellona prima della rescissione del contratto, indosserà quindi una delle maglie più prestigiose del college basketball, puntando subito alla vittoria del titolo e poi ad una posizione di rilievo al Draft NBA 2026.

Sarr, classe 2006, è cresciuto tra il Basket Oderzo e l’Orange1 Basket Bassano prima di trasferirsi in Catalogna nel 2022. Col Barça l’azzurro ha giocato soprattutto nella squadra B, esordendo però in EuroLega e in Liga ACB già giovanissimo: in questa stagione era poi stato inserito in prima squadra. Pochi mesi fa è inoltre arrivato l’esordio con l’Italbasket di Pozzecco, scongiurando il pericolo che Sarr potesse scegliere la Spagna, che avrebbe potuto avanzare qualche pretesa per via della formazione in Catalogna.

Da ormai più di qualche mese Dame Sarr non nasconde di puntare alla NBA, un obiettivo che sembra alla portata: il giocatore è stato tra i migliori in campo del Team World all’ultimo Nike Hoop Summit di Portland, evento che gli è costato la rescissione col Barcellona. Nelle scorse settimane, oltre a Duke, Sarr aveva visitato anche il college di Kansas.