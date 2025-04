Dame Sarr saluta il Barcellona: “Alcune sfide nell’ultimo mese, ma sono profondamente grato”

Nella giornata di oggi, dopo la risoluzione del contratto avvenuta ieri, Dame Sarr ha salutato il Barcellona tramite i propri profili social. L’azzurro, arrivato in blaugrana nel 2022, da giovanissimo, probabilmente proseguirà la sua carriera in NCAA nella prossima stagione, con l’obiettivo di entrare in NBA nel 2026-27. Sarr stava vivendo la sua prima stagione in prima squadra e nelle ultime settimane aveva anche trovato più spazio e migliorato il proprio rendimento. Poi la decisione di volare a Portland per il Nike Hoop Summit pur senza il permesso del Barça, quindi la rottura con il club catalano.

“È difficile esprimere a parole la gratitudine e il rispetto che provo per questo club, che mi ha permesso di crescere sia come professionista che come persona. Grazie, Barça, per avermi dato l’opportunità di far parte di questa istituzione, per aver creduto in me e per avermi offerto un ambiente in cui imparare e migliorare. Durante il mio periodo qui, ho vissuto esperienze che non dimenticherò mai e ho creato legami che porterò con me per sempre. Anche se l’ultimo mese ha presentato alcune sfide, voglio chiarire che il mio rispetto e il mio aetto per il club rimangono intatti. Le difficoltà fanno parte del viaggio, ma ciò che conta davvero sono i momenti condivisi e le lezioni imparate. Sono profondamente grato per avermi permesso di seguire il mio sogno e di compiere il passo successivo nella mia carriera. Parto con il cuore pieno di gratitudine e con la certezza che porterò sempre il Barça nella mia anima. Auguro alla squadra e a tutta la famiglia blaugrana una stagione ricca di successi e traguardi. Ovunque io sia, continuerò sempre a sostenere e fare il tifo per questa squadra che mi ha dato così tanto” ha scritto Sarr su Instagram.