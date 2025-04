Dame Sarr sempre più lontano dal Barcellona

Il futuro di Dame Sarr appare sempre più lontano da Barcellona.

La “fuga” dell’azzurro per partecipare al Nike Hoop Summit, le aspre critiche del suo coach Joan Penarroya e l’ottima prestazione di Sarr sono solo alcuni degli elementi cha lo allontanano dalla Catalogna.

Secondo i media catalani è sempre più probabile la conferma dell’attuale tecnico sulla panchina blaugrana, anche perché Pennaroya, al netto dei tantissimi infortuni, ha acciuffato la post season di EuroLega e ha un contratto valido anche per la prossima stagione. Il suo rapporto con Sarr, però, è davvero ai minimi termini, anche più di quanto traspaia dalle interviste.

Negli Stati Uniti, invece, Illinois si sarebbe definitivamente convinta a puntare su Sarr, mettendo sul piatto una cifra importante. Il talentino azzurro, dal canto suo, sembra sempre più deciso a spostarsi negli USA. A tessere la tela a Portland c’erano Tadas Bulotas, agente che fa parte dell’entourage del ragazzo di Oderzo e anche Kasparas Jakucionis, play lituano che ha giocato con Sarr nelle giovanili blaugrana e da quest’anno è approdato proprio a Illinois.

Sulla sfondo c’è anche la possibilità di dichiararsi eleggibile per il Draft 2025, visto che diversi addetti ai lavori hanno messo gli occhi su di lui. L’ipotesi più probabile però è un anno al college per avere un impatto meno traumatico con il mondo USA ma anche per mettersi ulteriormente in mostra nel contesto americano e puntare a una scelta più alta nel Draft 2026.