Dame Time: Lillard è davvero il più decisivo della NBA nei finali di gara

L’espressione “Dame Time” da diversi anni viene utilizzata per riferirsi agli ultimi istanti delle partita, nei quali spesso Damian Lillard risulta decisivo.

Il playmaker dei Portland Trail Blazers lo è stato anche stanotte con la tripla del 121-118 a 32″ dalla fine, rivelatasi determinante anche alla luce dell’errore successivo di Luka Doncic.

Secondo una statistica estrapolata da ESPN, si tratta del 33° canestro della carriera di Lillard che ha dato il vantaggio alla sua squadra nell’ultimo minuto del quarto periodo o di un overtime. Nessuno è riuscito a segnarne così tanti dal 2012, primo anno di Dame in NBA.

Per @ESPNStatsInfo: Damian Lillard hit his 33rd career go-ahead bucket in the final minute of a game (including playoffs) tonight vs. Mavs. That leads the NBA since Lillard arrived in the league in 2012-13. pic.twitter.com/pCgxltCoQY

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) February 15, 2021