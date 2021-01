Damian Lillard abbastanza infastidito dai continui paragoni tra lui e Steph Curry

Damian Lillard, point guard dei Portland Trail Blazers, ha parlato dei continui confronti tra lui e la superstar dei Golden State Warriors, Stephen Curry, e di come sia infastidito dal fatto che le persone si siano accorte di lui solo adesso:

“Capisco che Steph abbia giocato per vincere vari titoli ed è stato sulla TV nazionale innumerevoli volte. Stavano costruendo una dinastia. Quindi, naturalmente, quando segna una tripla da lontanissimo, tutti concentreranno le loro attenzioni su di lui. Lo capisco. Io gioco a Portland e non stiamo ottenendo l’esposizione mediatica che meriteremmo e che hanno alcune altre grandi squadre, quindi molte persone non sapevano quello che stavo facendo. Io non cerco di convincere le persone che posso fare quello che fa Steph. Semplicemente questo è ciò che faccio”.