Damian Lillard, altre due squadre (oltre a Miami) ci provano prima dell’inizio del training camp

In questi giorni sono ripresi i rumors intorno a Damian Lillard, che a luglio ha chiesto la cessione ai Portland Trail Blazers. Da allora, si sono susseguite una serie di notizie, alcune anche inquietanti come l’intenzione del giocatore di vestire solo la maglia dei Miami Heat. Nel corso delle settimane, c’è stato anche chi ha sostenuto che Lillard, qualora venisse scambiato a una squadra diversa da Miami, chiederebbe nuovamente una trade.

Nelle scorse ore Jake Fischer, insider di Bleacher Report, ha riportato del forte interesse di Toronto Raptors e Chicago Bulls in Lillard. Entrambe le squadre, secondo questo report, potrebbero avanzare offerte in questi giorni.

Sono due possibili destinazioni per Lillard, tra le più chiacchierate in giro per la Lega. Il mondo NBA si aspetta che Portland parli con Miami prima di finalizzare qualcosa con un’altra pretendente, ma gli Heat non sono stati la squadra con cui i Blazers hanno parlato di più di Lillard.

Miami, forse consapevole dell’enorme vantaggio sulle altre, non ha spinto troppo sull’acceleratore in questi mesi per ottenere Damian Lillard alle proprie condizioni. Il giocatore più importante che gli Heat vorrebbero mettere sul piatto è Tyler Herro, forse non sufficiente a convincere Portland.